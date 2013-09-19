Tag 7: Streitereien und ein NeuzugangJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 7: Tag 7: Streitereien und ein Neuzugang
69 Min.Folge vom 19.09.2013Ab 12
Ganz miese Luft im Haus! Percy ist sauer, Jan und Manuel sind gegen Natalia und die bricht zusammen. Und jetzt kommt noch Georgina.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1
