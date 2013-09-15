Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 3: Freundschaften und Alkoholbeichten

SAT.1Staffel 2013Folge 3vom 15.09.2013
Tag 3: Freundschaften und Alkoholbeichten

Die Alkoholbeichte von Jenny: Die 41-Jährige spricht ganz offen mit Jan, Manuel und Marijke über ihre Alkoholsucht, die Hintergründe, den schweren Entzug und wie sie heute mit diesem dunklen Teil ihrer Vergangenheit umgeht. Jenny: "Der körperliche Entzug war so heftig, ich hatte solche Schmerzen. Ich dachte, ich sterbe." Manuel ist stolz auf die Schauspielerin: "Die Vergangenheit wird nicht mehr zurückkommen. In drei Tagen hast du Jahrestag und den feiern wir wie deinen Geburtstag!"

