Promi Big Brother
Folge 15: Tag 15: Das große Finale
183 Min.Folge vom 27.09.2013Ab 12
Da waren es nur noch fünf! Jenny (41), Marijke (59), Martin (57), Natalia (23) und Simon (22) sind - nach 15 nervenaufreibenden Tagen unter Dauerbeobachtung - die glücklichen Finalisten von Promi Big Brother 2013. Die letzte Entscheidung steht an: Wer wird Gewinner von "Promi Big Brother 2013"?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
