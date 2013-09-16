Tag 4: Deutsche Zungenbrecher & TränenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 4: Tag 4: Deutsche Zungenbrecher & Tränen
66 Min.Folge vom 16.09.2013Ab 12
Opium bringt Opi um: The Hoff lernt deutsche Zungenbrecher. Natalia bekommt eine Ladung ins Gesicht und Jan weint.
Alle 12 Staffeln und Folgen
