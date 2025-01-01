Tag 13: Beschützerinstinkt von Pamela AndersonJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 13: Tag 13: Beschützerinstinkt von Pamela Anderson
48 Min.Ab 12
Pamela hat einen neuen Bodyguard in Manuel und schützt ihn vor der Zuschauerwahl. Martin hat sich ein bisschen in sie verliebt.
Weitere Folgen in Staffel 2013
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen