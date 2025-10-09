Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tag 4: Dicke Luft und leises Liebesgeflüster

SAT.1Staffel 2025Folge 4vom 09.10.2025
76 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Dicke Luft bei "Promi Big Brother" 2025: Sarah-Jane Wollny bestimmt im Alleingang, dass Christina Dimitriou in die Musterwohnung darf - und bringt damit Doreen Dietel mächtig auf die Palme! Währenddessen fließen in der Musterwohnung Tränen: Laura Blond vertraut sich Michael Naseband an und spricht über die verzweifelte Suche nach ihrer Halbschwester. Im Rohbau bahnen sich große Emotionen an: Satansbratan Erik hat Laura schmerzlich vermisst! Hat er sich etwa in sie verguckt?

SAT.1
