Tag 4: Dicke Luft und leises LiebesgeflüsterJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 4: Tag 4: Dicke Luft und leises Liebesgeflüster
76 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Dicke Luft bei "Promi Big Brother" 2025: Sarah-Jane Wollny bestimmt im Alleingang, dass Christina Dimitriou in die Musterwohnung darf - und bringt damit Doreen Dietel mächtig auf die Palme! Währenddessen fließen in der Musterwohnung Tränen: Laura Blond vertraut sich Michael Naseband an und spricht über die verzweifelte Suche nach ihrer Halbschwester. Im Rohbau bahnen sich große Emotionen an: Satansbratan Erik hat Laura schmerzlich vermisst! Hat er sich etwa in sie verguckt?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen