Folge 8: Tag 8: Betonharte Fronten und bröckelnde Freundschaften
105 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Im Rohbau von "Promi Big Brother" 2025 bröckelt der Putz: Sarah-Jane Wollny, Doreen Dietel und Karina2you sorgen mit harten Rankings für betonharte Fronten - Laura Blond fühlt sich von Freundin Sarah-Jane hintergangen! Michael Naseband gerät ins Kreuzfeuer der Kritik - und wird von Désirée Nick durch den verbalen Betonmischer gedreht. Auch bei Satansbratan Erik herrscht Eiszeit: Er ignoriert Laura! Bei Jimi Blue Ochsenknecht macht er seinem Ärger Luft: "Für mich ist sie ein falscher Fuffziger!"
