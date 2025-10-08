Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 3: Vom Catwalk zur Konfrontation

SAT.1Staffel 2025Folge 3vom 08.10.2025
Tag 3: Vom Catwalk zur Konfrontation

Tag 3: Vom Catwalk zur KonfrontationJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 3: Tag 3: Vom Catwalk zur Konfrontation

82 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Auch eine spitze Zunge ist nicht unverwundbar: Kaum im Rohbau angekommen, steht Désirée Nick als erste Bewohnerin von "Promi Big Brother" 2025 auf der Exit-Liste - unter anderem von Satansbratan Erik nominiert, den sie prompt zur Rede stellt. Auch mit Doreen Dietel legt sie sich an. Während Jimi Blue Ochsenknecht im Rohbau offen über seine Zeit im Gefängnis spricht, veranstalten Désirée und Harald Glööckler in der Musterwohnung eine farbenfrohe Modenschau.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 12 Staffeln und Folgen