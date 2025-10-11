Tag 6: Spa-Day mit offener NominierungJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 6: Tag 6: Spa-Day mit offener Nominierung
72 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Es ist Tag 6 bei Promi Big Brother 2025 und es gibt jede Menge Halli Galli. Neben einem interessanten Wellness-Bereich im Rohbau, gibt es heute die erste offene Nominierung!
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen