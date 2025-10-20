Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 15: Tag 15: Die große Abrissbirne: Wer gewinnt das Finale?
132 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Laura Blond, Jimi Blue Ochsenknecht, Erik Satansbratan, Michael Naseband, Andrej Mangold und Harald Glööckler feiern nach zwei Wochen voller Drama, Tränen und Triumphe ausgelassen ihren Einzug ins Finale von "Promi Big Brother" 2025 und hinterlassen mit kreativen Meisterwerken ihren Fußabdruck im Rohbau. Wer hat Nerven, Herz und Kampfgeist bewiesen und holt sich die 100.000 Euro?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen