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Promi Taste

Können diese Promis für Jan Hartwig kochen?

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 08.04.2026
Können diese Promis für Jan Hartwig kochen?

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Promi Taste

Folge 1: Können diese Promis für Jan Hartwig kochen?

144 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 6

Zwölf Prominente wagen sich bei "Promi Taste" an die Löffel: Jeanette Biedermann, Martina Voss-Tecklenburg, Melody Haase, Jenny Elvers, Kathrin Menzinger, Elmar Paulke, Andreas Hoppe, Jan Hofer, Simon Pearce, Paul Cooks, Ben Blümel und Jochen Schropp wollen den perfekten Löffel kochen. Die Coaches Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin buhlen um die besten Löffel für ihre Teams und stellen sich mit ihren Promis den feinen Gaumen der Gastjuroren.

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