Leere Löffel bei der VerkostungJetzt kostenlos streamen
Promi Taste
Folge 6: Leere Löffel bei der Verkostung
127 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Der Jury wird bei der Verkostung ein Tablett mit leeren Löffeln serviert. Alexander Herrmann, Tim Raue, Alex Kumptner und Frank Rosin reagieren mit Mitgefühl. Welcher Promi hat den Löffel geschickt und was ist passiert? Gastjurorin der Folge ist Cornelia Poletto. Ihre Lose? Verschiedene Titel von Conni-Kinderbüchern.
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Promi Taste
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Genre:Kochen
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SAT.1