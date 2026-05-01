Finale oh-oh! Zwischen Anspannung, Tränen und FreudeJetzt kostenlos streamen
Promi Taste
Folge 7: Finale oh-oh! Zwischen Anspannung, Tränen und Freude
144 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6
Finale bei "Promi Taste": Tim Raue hat große Ambitionen und möchte den Sieg einfahren. Frank Rosin, der noch nie bei "The Taste" gewinnen konnte, rechnet sich ebenfalls gute Chancen für seine Finalisten aus. Aber auch Alex Kumptner und Alexander Herrmann haben Kandidaten im Finale. Für den Gewinn des Pokals und 10.000 Euro für den guten Zweck müssen sie zunächst Gastjurorin Elif Oskan überzeugen.
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Promi Taste
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SAT.1