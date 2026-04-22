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Promi Taste

Nicht nur Schwarzwald auf dem Löffel für Viktoria Fuchs

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 22.04.2026
Nicht nur Schwarzwald auf dem Löffel für Viktoria Fuchs

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Folge 3: Nicht nur Schwarzwald auf dem Löffel für Viktoria Fuchs

139 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6

Waldkochen statt Waldbaden heißt es in Woche drei bei "Promi Taste". "Bäume" lautet das Thema fürs Teamkochen, das Starköchin Viktoria Fuchs aus dem Schwarzwald mitgebracht hat. Mit der Bedingung, dass die Promis Typisches aus der Region kochen, in dem die zugelosten Bäume wachsen - von der Palme bis zur Pinie, von der Eiche bis zum Bonsai. Wer hat aufgepasst in Erdkunde und kocht den besten passenden Löffel? Und wer sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht?

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