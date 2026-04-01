"No Fat, no Fun": Fettige Löffel für Max StroheJetzt kostenlos streamen
Promi Taste
Folge 2: "No Fat, no Fun": Fettige Löffel für Max Strohe
130 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Zwölf Promis wollen den perfekten Löffel kochen. In Folge zwei stellt Max Strohe ihr kulinarisches Können auf die Probe. Der Berliner Sterne-Koch ist bekannt für seine ausgefallenen Ideen. "No Fat, no Fun", lautet das Motto der ersten Aufgabe, mit je einer Zutat pro Team: Butter, Olivenöl, Speck und Crème double. Wer begeistert den Juror und wer muss am Ende die Show verlassen?
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Genre:Kochen
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SAT.1