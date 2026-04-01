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Promi Taste

"No Fat, no Fun": Fettige Löffel für Max Strohe

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 15.04.2026
"No Fat, no Fun": Fettige Löffel für Max Strohe

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Folge 2: "No Fat, no Fun": Fettige Löffel für Max Strohe

130 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Zwölf Promis wollen den perfekten Löffel kochen. In Folge zwei stellt Max Strohe ihr kulinarisches Können auf die Probe. Der Berliner Sterne-Koch ist bekannt für seine ausgefallenen Ideen. "No Fat, no Fun", lautet das Motto der ersten Aufgabe, mit je einer Zutat pro Team: Butter, Olivenöl, Speck und Crème double. Wer begeistert den Juror und wer muss am Ende die Show verlassen?

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