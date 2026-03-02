Unerwarteter Exit und überraschendes ComebackJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 3: Unerwarteter Exit und überraschendes Comeback
102 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Damit hat keiner gerechnet. Ein Promi muss die Villa überraschenderweise vorzeitig verlassen. Doch was hat das für Konsequenzen? Sofort beginnen bei den restlichen Promis die Spekulationen. Kommt jetzt etwa ein bereits ausgeschiedener Kandidat zurück?
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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3-4: Endemol Shine Germany GmbH