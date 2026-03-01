Unerfreuliche Rückkehr: Die Rache der StehfestsJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 5: Unerfreuliche Rückkehr: Die Rache der Stehfests
102 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Edith is back! Des einen Freud, ist des anderen Leid. Doch auch Erics Begeisterung ist schnell verflogen, denn seine Ex hat ein sehr spezielles Urlaubs-Souvenir mitgebracht. Sind die Stehfests noch ein Team oder trennen sich ihre Wege auch im Spiel?
