Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Der Druck steigt: Große Emotionen und freche Provokationen

SAT.1Staffel 4Folge 6vom 23.03.2026
Der Druck steigt: Große Emotionen und freche Provokationen

Der Druck steigt: Große Emotionen und freche ProvokationenJetzt kostenlos streamen

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 6: Der Druck steigt: Große Emotionen und freche Provokationen

100 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Das Finale rückt immer näher und der Druck steigt. Dilara provoziert die Stehfests und hält mit ihrer Schadenfreude nicht hinterm Berg. Die Stimmung ist angespannt. Doch bei den Grußbotschaften von daheim, zeigen die Promis auch wieder ihre weiche Seite.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
SAT.1
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Alle 3 Staffeln und Folgen