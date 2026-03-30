Halbfinale: Zusammenbruch, Tränen und EnttäuschungJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 7: Halbfinale: Zusammenbruch, Tränen und Enttäuschung
105 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Kurz vor dem Finale lassen die Kräfte so langsam nach. Dilara hat einen Schwächeanfall und bei den bewegenden Lebensgeschichten der Promis fließen Tränen. Edith wünscht sich ein Frauenfinale und Kevin hat mit einer großen Enttäuschung zu kämpfen.
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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1