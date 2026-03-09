Schluss mit Harmonie: Jetzt drehen alle durch!Jetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 4: Schluss mit Harmonie: Jetzt drehen alle durch!
103 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Jetzt ist endgültig Schluss mit Harmonie. Zwischen Frust und Drama zerbrechen Freundschaften und Allianzen. Bei den zahlreichen Streitereien fallen auch Beleidigungen unter der Gürtellinie. Die Konflikte eskalieren an jeder Ecke und gleich zwei Promis verlassen die Villa.
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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH