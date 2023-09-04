Diese Familie quizt sich im legendären "Quiz Taxi" geschickt durch KölnJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 1: Diese Familie quizt sich im legendären "Quiz Taxi" geschickt durch Köln
28 Min.Folge vom 04.09.2023Ab 6
Werden Thomas, Anja und Katharina mit ihrem gemeinsamen Wissen die von Quizmaster Thomas Hackenberg gestellten Fragen beantworten und ihren Geldbeutel für den geplanten Schwimmbadbesuch prall füllen? Das Quiz Taxi rollt wieder!
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1