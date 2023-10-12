Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 9Folge 28vom 12.10.2023
28 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 6

Die beiden Studentinnen Ronja und Valentina würden einen Gewinn im Quiz Taxi am ehesten sparen oder anlegen. Das hört sich sehr nach Sicherheit an, doch im Herzen sind sie offenbar Zocker - da muss dann auch mal das Bauchgefühl für eine Antwort herhalten!

