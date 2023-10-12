Reicht das Bauchgefühl für einen satten Gewinn im Quiz Taxi?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 28: Reicht das Bauchgefühl für einen satten Gewinn im Quiz Taxi?
28 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 6
Die beiden Studentinnen Ronja und Valentina würden einen Gewinn im Quiz Taxi am ehesten sparen oder anlegen. Das hört sich sehr nach Sicherheit an, doch im Herzen sind sie offenbar Zocker - da muss dann auch mal das Bauchgefühl für eine Antwort herhalten!
Quiz Taxi
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1