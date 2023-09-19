Mimi und Loulou sorgen für gute Stimmung im Quiz TaxiJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 12: Mimi und Loulou sorgen für gute Stimmung im Quiz Taxi
28 Min.Folge vom 19.09.2023Ab 6
Berufsmäßig bringen Mimi und Loulou als Travestie-Künstler leicht mal gute Stimmung ins Theater. Doch nicht nur dort, sondern auch im Quiz Taxi machen die beiden einfach Laune, wenn sie als fröhliche Kandidatinnen um einiges Geld zocken.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1