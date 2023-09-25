Werden Jenny und Stefan in die Geschichte eingehen?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 16: Werden Jenny und Stefan in die Geschichte eingehen?
28 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 6
Jenny und Stefan nehmen im Quiz Taxi Platz und ahnen schon beim Einsteigen, was auf sie zukommt. Nachdem sie die ersten beiden Fragen souverän gelöst haben, wird die Vermutung laut, dass sie in die Geschichte eingehen könnten. Doch so leicht ist das nicht!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1