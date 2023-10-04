Quiz Taxi
Folge 22: Zocken auf bayrisch
29 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 6
Im Quiz Taxi nehmen vier Ladies aus Bayern Platz, drei Schwestern und ihre Mutter. Mit geballter Frauenpower zocken die vier ordentlich drauf los und erspielen eine beachtliche Gewinnsumme. Aber werden sie diese auch bis ins Ziel bringen?
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1