Promis im Quiz Taxi: Thomas Hackenberg kutschiert bekannte KollegInnen

Kabel EinsStaffel 9Folge 17vom 26.09.2023
28 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 6

Das freut Thomas Hackenberg besonders: an Bord sind heute KollegInnen im weitesten Sinne. Hörfunkmoderator Dominik Freiberger bringt Sängerin und Schauspielerin Isabel Varell mit ins Quiz Taxi. Wie schlagen sich die Promis?

