Quiz Taxi
Folge 3: Im Quiz Taxi machen der Wiener Walter und seine Frau Gabi große Augen
29 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 6
Gabi und Walter aus Wien werden bei ihrem Aufenthalt in Köln vom Quiz Taxi überrascht. Das gewonnene Geld wollen die beiden für bedürftige Menschen an der Wiener Tafel verwenden.
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1