Geschwister-Gezocke im Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 9Folge 6vom 11.09.2023
29 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 6

Mit Maya, Manuela und Daniel hat Thomas Hackenberg drei Geschwister im Quiz Taxi an Bord und es wird auch gleich ordentlich gezockt und teilweise verzockt. Werden die Fahrgäste am Ende mit einem Geldgewinn aussteigen?

