Quiz Taxi

"Möpse und Menschen" - wer schrieb dieses Buch?

Kabel EinsStaffel 9Folge 7vom 12.09.2023
28 Min.Folge vom 12.09.2023Ab 6

Passend zum dritten Fahrgast, einem Mops, bekommen diese beiden Damen die Frage gestellt, wer das Buch "Möpse und Menschen" geschrieben hat. Hätten Sie es gewusst?

