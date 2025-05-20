Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Raus aus Teufelsküche

Frischer Wind fürs Fercos

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 20.05.2025
Frischer Wind fürs Fercos

Frischer Wind fürs FercosJetzt kostenlos streamen

Raus aus Teufelsküche

Folge 1: Frischer Wind fürs Fercos

51 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 6

Alain Weissgerber hilft dem Restaurant "Fercos" im Prater: Die Lage ist ideal, nur die Gäste wollen nicht so wirklich eintrudeln. Schnell wird dem Sternekoch bewusst, was das wahre Problem ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Raus aus Teufelsküche
PULS 4
Raus aus Teufelsküche

Raus aus Teufelsküche

Alle 1 Staffeln und Folgen