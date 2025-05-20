Frischer Wind fürs FercosJetzt kostenlos streamen
Raus aus Teufelsküche
Folge 1: Frischer Wind fürs Fercos
51 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 6
Alain Weissgerber hilft dem Restaurant "Fercos" im Prater: Die Lage ist ideal, nur die Gäste wollen nicht so wirklich eintrudeln. Schnell wird dem Sternekoch bewusst, was das wahre Problem ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Raus aus Teufelsküche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS 4