Familienbetrieb ohne Zukunft?

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 10.06.2025
50 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 6

Das "Tanti Saluti" in Wien hat schon bessere Zeiten erlebt: Seit 24 Jahren gehört dem Ägypter Magdi das Lokal. Doch trotz guter Lage bleiben die Gäste weg. Spitzenkoch Alain Weissgerber legt die Probleme offen.

