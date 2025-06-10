Familienbetrieb ohne Zukunft?Jetzt kostenlos streamen
Raus aus Teufelsküche
Folge 4: Familienbetrieb ohne Zukunft?
50 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 6
Das "Tanti Saluti" in Wien hat schon bessere Zeiten erlebt: Seit 24 Jahren gehört dem Ägypter Magdi das Lokal. Doch trotz guter Lage bleiben die Gäste weg. Spitzenkoch Alain Weissgerber legt die Probleme offen.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2025
