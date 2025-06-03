Tolle Lage, keine GästeJetzt kostenlos streamen
Raus aus Teufelsküche
Folge 3: Tolle Lage, keine Gäste
49 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 6
Umair Hussein ist 27 und hat große Pläne: Seit 2024 hat er in der Salzburger Innenstadt das Gablerbräu gepachtet. Doch abgesehen von der tollen Lage gibt es in allen anderen Bereichen sehr viel Luft nach oben, wie Spitzenkoch Alain Weissgerber bald herausfindet.
Raus aus Teufelsküche
