PULS 4Staffel 1Folge 3vom 03.06.2025
Folge 3: Tolle Lage, keine Gäste

49 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 6

Umair Hussein ist 27 und hat große Pläne: Seit 2024 hat er in der Salzburger Innenstadt das Gablerbräu gepachtet. Doch abgesehen von der tollen Lage gibt es in allen anderen Bereichen sehr viel Luft nach oben, wie Spitzenkoch Alain Weissgerber bald herausfindet.

