Raus aus Teufelsküche
Folge 6: Prüfende Blicke am Traunsee
51 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 6
Andreas hat das Gasthaus „Zur Post“ in Ebensee von seinem Vater übernommen. Die Lage ist top, das Lokal liebevoll eingerichtet – und doch bleiben die Gäste weg. Woran das liegt, möchte Spitzenkoch Alain Weissgerber ergründen.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
6
Copyrights:© PULS 4