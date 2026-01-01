Raus aus Teufelsküche
2 StaffelnAb 12
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Raus aus Teufelsküche
Schlechtes Essen, unmotiviertes Personal und andere Katastrophen: Sternekoch Alain Weissgerber hilft Restaurants, die in der Krise stecken. Dieses Format wird unterstützt durch Mittel aus den kulturellen Einrichtungen der Verwertungsgesellschaft Rundfunk.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: PULS 4 & © Season 1: PULS4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS 4
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