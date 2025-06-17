Raus aus Teufelsküche
Folge 5: Gefangen im Hamsterrad
49 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 6
Die Besitzerin der Römerstuben in Zeiselmauer bittet Spitzenkoch Alain Weissgerber um Hilfe: Das Geschäft läuft nicht mehr, sodass derzeit nur noch mittags geöffnet ist. Außerdem fehlt die Hilfe an allen Ecken und Enden - vor allem von ihrem Mann.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2025
