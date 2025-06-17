Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefangen im Hamsterrad

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 17.06.2025
Folge 5: Gefangen im Hamsterrad

49 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 6

Die Besitzerin der Römerstuben in Zeiselmauer bittet Spitzenkoch Alain Weissgerber um Hilfe: Das Geschäft läuft nicht mehr, sodass derzeit nur noch mittags geöffnet ist. Außerdem fehlt die Hilfe an allen Ecken und Enden - vor allem von ihrem Mann.

PULS 4
