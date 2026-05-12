Raus aus Teufelsküche
Folge 2: Hohe Anforderungen
52 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
In Krottendorf bei Graz steht der traditionsreiche "Wiednermichl" vor großen Herausforderungen. Das Landgasthaus mit rustikalem Charme und Heavy-Metal-Flair gibt es seit 2010 und wird von Ronny und seiner Ehefrau Diandra als Burgerrestaurant geführt. Trotz idyllischer Lage mit Blick über die Weinberge kämpft der abgelegene Familienbetrieb mit sinkendem Zuspruch, wirtschaftlichem Druck und der Suche nach einer klaren Identität zwischen Totenkopf-Deko und Kinderteller.
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Raus aus Teufelsküche
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: PULS 4 & © Season 1: PULS4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS 4