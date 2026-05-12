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Raus aus Teufelsküche

Hohe Anforderungen

PULS 4Staffel 2Folge 2vom 12.05.2026
Hohe Anforderungen

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Raus aus Teufelsküche

Folge 2: Hohe Anforderungen

52 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

In Krottendorf bei Graz steht der traditionsreiche "Wiednermichl" vor großen Herausforderungen. Das Landgasthaus mit rustikalem Charme und Heavy-Metal-Flair gibt es seit 2010 und wird von Ronny und seiner Ehefrau Diandra als Burgerrestaurant geführt. Trotz idyllischer Lage mit Blick über die Weinberge kämpft der abgelegene Familienbetrieb mit sinkendem Zuspruch, wirtschaftlichem Druck und der Suche nach einer klaren Identität zwischen Totenkopf-Deko und Kinderteller.

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