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Raus aus Teufelsküche

Happy End für den Heurigen?

PULS 4Staffel 2Folge 5vom 02.06.2026
Happy End für den Heurigen?

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Raus aus Teufelsküche

Folge 5: Happy End für den Heurigen?

50 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6

Der "Event-Heuriger Fuchs" in Wien-Floridsdorf kämpft trotz engagierter Betreiber mit starker Konkurrenz in unmittelbarer Nachbarschaft. Seit zwei Jahren leiten die Freunde Gerhard Hattinger und Michael Kandler das Lokal. Während Veranstaltungen gut laufen, bleibt das Tagesgeschäft aus. Alain Weissgerber stellt die Betreiber vor die Frage nach der klaren Positionierung im traditionsreichen Heurigenviertel.

Weitere Folgen in Staffel 2

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