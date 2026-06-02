Happy End für den Heurigen?Jetzt kostenlos streamen
Raus aus Teufelsküche
Folge 5: Happy End für den Heurigen?
50 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6
Der "Event-Heuriger Fuchs" in Wien-Floridsdorf kämpft trotz engagierter Betreiber mit starker Konkurrenz in unmittelbarer Nachbarschaft. Seit zwei Jahren leiten die Freunde Gerhard Hattinger und Michael Kandler das Lokal. Während Veranstaltungen gut laufen, bleibt das Tagesgeschäft aus. Alain Weissgerber stellt die Betreiber vor die Frage nach der klaren Positionierung im traditionsreichen Heurigenviertel.
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Raus aus Teufelsküche
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: PULS 4 & © Season 1: PULS4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS 4