Der GenerationenkonfliktJetzt kostenlos streamen
Raus aus Teufelsküche
Folge 4: Der Generationenkonflikt
51 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6
Der "Schwechater Hof" in Steyr gilt als etabliertes, gutbürgerliches Traditionsrestaurant. Seit den 1960er-Jahren wird es von Familie Pötzl bereits in dritter Generation vom gelernten Koch und Bier-Sommelier Wolfgang geführt. Hinter den Kulissen sorgen jedoch festgefahrene Strukturen und ein ungelöster Generationenkonflikt für Stillstand.
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Raus aus Teufelsküche
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: PULS 4 & © Season 1: PULS4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS 4