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Raus aus Teufelsküche

Der Generationenkonflikt

PULS 4Staffel 2Folge 4vom 26.05.2026
Der Generationenkonflikt

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Raus aus Teufelsküche

Folge 4: Der Generationenkonflikt

51 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6

Der "Schwechater Hof" in Steyr gilt als etabliertes, gutbürgerliches Traditionsrestaurant. Seit den 1960er-Jahren wird es von Familie Pötzl bereits in dritter Generation vom gelernten Koch und Bier-Sommelier Wolfgang geführt. Hinter den Kulissen sorgen jedoch festgefahrene Strukturen und ein ungelöster Generationenkonflikt für Stillstand.

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