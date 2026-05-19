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Raus aus Teufelsküche

Auf und davon

PULS 4Staffel 2Folge 3vom 19.05.2026
Auf und davon

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Raus aus Teufelsküche

Folge 3: Auf und davon

51 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6

Beim "Bergwirt" in Ansfelden spitzt sich die Lage dramatisch zu: Nach der Pandemie und wirtschaftlichen Rückschlägen folgte ein Existenzkampf, der private und berufliche Konflikte in den Vordergrund rückte. Nicht nur die Zukunft des Restaurants, sondern auch die Beziehung des Betreiber-Paars Kerstin und Yilmaz steht auf dem Prüfstand.

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