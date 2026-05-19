Raus aus Teufelsküche
Folge 3: Auf und davon
51 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6
Beim "Bergwirt" in Ansfelden spitzt sich die Lage dramatisch zu: Nach der Pandemie und wirtschaftlichen Rückschlägen folgte ein Existenzkampf, der private und berufliche Konflikte in den Vordergrund rückte. Nicht nur die Zukunft des Restaurants, sondern auch die Beziehung des Betreiber-Paars Kerstin und Yilmaz steht auf dem Prüfstand.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Raus aus Teufelsküche
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: PULS 4 & © Season 1: PULS4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS 4