Real Survivor
Folge 9: Was tun, wenn das Flugzeug abstürzt?
26 Min.Ab 12
Ein Schneesturm über Toronto, kaum Sicht beim Landeanflug. Dann der Aufprall. Das Flugzeug überschlägt sich, steht in Flammen - 80 Menschen an Bord. Alle überleben. Pete war mittendrin. Wie ist das möglich? "Galileo"-Reporterin Nadine will es herausfinden und trainiert in Dubai den Ernstfall - bis sie selbst erleben muss, wie es ist, einem abstürzenden Flugzeug zu entkommen.
Genre:Dokumentation
