Reisezeit - Österreich: Gastein

ORF2Staffel 1Folge 37vom 20.12.2025
25 Min.Folge vom 20.12.2025

Sasa Schwarzjirg besucht Bad Gastein, den winterlichen Luftkurort mit seinem spektakulären Wasserfall mitten in der Stadt. Siegfried Moser führt sie durch die Geschichte des ehemaligen „Monte Carlo der Alpen“, bekannt für die Franz-Joseph-Therme und zahlreiche prominente Gäste. Wassermeister Georg Klinger zeigt das warme Stollensystem, während Eiskletterer Sepp Inhöger die winterliche Kälte hautnah erlebbar macht. Auf Skitour und bei einer Lawinenübung mit Conny Pfund und ihrem Bordercollie erlebt Sasa die vielseitige Seite des Ortes. Bildquelle: ORF/TV Friends

