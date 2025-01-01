Richter Alexander Hold
Folge 1139: Verrückte Familie
45 Min.Ab 12
Katja soll versucht haben, ihren Halbbruder Matthias mit Quecksilber zu vergiften. Sie hatte kurz vor der Tat erfahren, dass ihr Vater Oskar einen unehelichen Sohn hat. Hatte Katja Angst um ihr Erbe oder galt der Giftanschlag gar nicht Matthias sondern Katjas Mutter?
