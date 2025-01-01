Richter Alexander Hold
Folge 1142: Türkei All Inclusive
45 Min.Ab 12
Dieter soll Sahin, einen Restaurantbetreiber in Antalya, niedergeschlagen haben. Dieters Frau Cornelia war allein nach Antalya gereist und hatte sich in Sahin verliebt. Hat er die Tat aus Eifersucht begangen? Ist Sahins Liebe zu Cornelia überhaupt echt?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1