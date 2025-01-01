Richter Alexander Hold
Folge 1155: Schlechte Presse
45 Min.Ab 12
Gregor ist angeklagt, seine Freundin Laura im Affekt getötet zu haben. Wie ein Abschiedsbrief annehmen lässt, wollte sich die junge Frau von ihm trennen. Wollte der Angeklagte sie umstimmen, und es kam dabei zu einem tragischen Streit? Aber Gregor behauptet, sie wollte ihn sogar heiraten. Oder war Lauras Abschiedsbrief an ihre Adoptivmutter gerichtet?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1