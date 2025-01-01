Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 6Folge 1153
Folge 1153: Die Jungfrau

45 Min.Ab 12

Jochen wird vorgeworfen, Ina am Abend vor der Hochzeit mit ihrem Strapsgürtel erdrosselt zu haben. Angeblich hat er sie mit dem Trauzeugen Mike beim Sex erwischt. Ist Jochen aus Wut und Enttäuschung durchgedreht oder hat Mike Ina vergewaltigt und anschließend umgebracht?

