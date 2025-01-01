Richter Alexander Hold
Folge 1141: Die Teufelin
45 Min.Ab 12
Die vermögende Unternehmerin Esther wurde mit einem Gürtel stranguliert. Ihr Freund Dirk soll sie getötet haben, weil sich Esther von ihm trennen wollte. War Dirk so sehr in seiner Ehre verletzt, um dafür seine Freundin umzubringen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1