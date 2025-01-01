Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1152
Folge 1152: Beachparty

45 Min.Ab 12

Patrick soll dafür verantwortlich sein, dass seine Mitschülerin Ruth auf einer Beachparty im See ertrunken ist. Konnte er mit ihrer Zurückweisung nicht umgehen oder hatte ein anderer Mann seine Finger im Spiel - z.B. Ruths zwielichtige Internet-Bekanntschaft?

