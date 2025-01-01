Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1145
Folge 1145: Wie gewonnen, so zerronnen

45 Min.Ab 12

Türsteher Rainer soll den arbeitslosen Alkoholiker Jürgen verprügelt und anschließend in einen vermoderten Keller eingesperrt haben. Jürgen hatte hohe Schulden in der Striptease-Bar, weigerte sich aber, seine Zeche zu begleichen. Wollte Rainer den Schuldner mit Gewalt dazu bringen?

