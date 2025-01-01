Richter Alexander Hold
Folge 1149: Amnesie
45 Min.Ab 12
Der wegen Mordes vorbestrafte Marcel soll nach seiner Haftentlassung das Motorrad von Paul manipuliert haben, der ihn vor 15 Jahren ins Gefängnis gebracht hat. Paul überlebte den Motorradunfall, leidet aber seitdem unter Amnesie. Kann er sich wirklich an nichts mehr erinnern?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1