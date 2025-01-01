Richter Alexander Hold
Folge 1154: Gefährliche Klassenfahrt
45 Min.Ab 12
Der 17-jährige Schüler David soll versucht haben, seinen Lehrer Klaus umzubringen. Dem Mann wurde im Schlaf Insulin gespritzt, was er nur knapp überlebte. Klaus hatte ihm angeblich gedroht, seine Affäre mit der Lehrerin Silke auffliegen zu lassen. Hat David nicht verkraftet, dass sich Silke daraufhin von ihm trennte und wollte sich an dem verhassten Lehrer rächen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1